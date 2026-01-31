Retiran fórmulas infantiles por posible riesgo a la salud: cuáles no deben consumirse
El Indecopi informó el retiro del mercado de varias fórmulas infantiles tras una alerta sanitaria emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). La medida busca prevenir posibles afectaciones a la salud de los menores.
Según la autoridad sanitaria, existe la probabilidad de que algunos productos presenten trazas de una toxina que podría causar trastornos digestivos. Por ello, se exhortó a los padres y cuidadores a suspender su uso y mantenerse atentos a la información oficial.
¿QUÉ MARCAS DE FÓRMULAS INFANTILES SALDRÁN DEL MERCADO?
Digesa comunicó el retiro de las fórmulas Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estos productos podrían contener trazas de cereulida, asociadas a un componente del ingrediente Omega 6 ARA.
Frente a esta situación, el Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar las fórmulas mencionadas. Digesa, además, brindará mayor información sobre sobre los procedimientos y medidas a seguir ante esta alerta sanitaria a través de sus canales oficiales.
