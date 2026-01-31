Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Te ayudo

Retiran fórmulas infantiles por posible riesgo a la salud: cuáles no deben consumirse

Te ayudo
Retiran fórmulas infantiles por posible riesgo a la salud: cuáles no deben consumirse
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

El Indecopi informó el retiro del mercado de varias fórmulas infantiles tras una alerta sanitaria emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). La medida busca prevenir posibles afectaciones a la salud de los menores.

Según la autoridad sanitaria, existe la probabilidad de que algunos productos presenten trazas de una toxina que podría causar trastornos digestivos. Por ello, se exhortó a los padres y cuidadores a suspender su uso y mantenerse atentos a la información oficial.

¿QUÉ MARCAS DE FÓRMULAS INFANTILES SALDRÁN DEL MERCADO?

Digesa comunicó el retiro de las fórmulas Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estos productos podrían contener trazas de cereulida, asociadas a un componente del ingrediente Omega 6 ARA.

Frente a esta situación, el Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar las fórmulas mencionadas. Digesa, además, brindará mayor información sobre sobre los procedimientos y medidas a seguir ante esta alerta sanitaria a través de sus canales oficiales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Lucy Avilés aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

 

Siguiente artículo