Sigue estos pasos para elegir tu local de votación en la web de la ONPE

Ya está disponible el link que te da la oportunidad de elegir tu local de votación para las Elecciones 2026, pues la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el link y aplicativo de “Elige tu Local de Votación” y desde ya, los peruanos pueden elegir el lugar más cercano para poder ejercer su derecho al voto.

En esta nota de Latina Noticias, te explicaremos cuáles son los pasos que debes seguir para elegir tu local de votación. Cabe mencionar que tienes esta oportunidad hasta el domingo 14 de diciembre y en caso no lo hagas, la ONPE elegirá al azar el local que te toque.

PASO A PASO PARA ELEGIR TU LOCAL DE VOTACIÓN

Ingresa a https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

Completa los datos de tu DNI

Responde algunas preguntas personales que te hace ONPE

Confirma tu correo electrónico, número de teléfono y dirección ya que después no puede modificarse

Recibe el correo de confirmación e ingresa el código

Haz click en el correo recibido e inicia el proceso

Elige las tres opciones como local de votación, donde la primera es prioridad y luego segunda y tercera opción

Luego de ello, te llegará otro correo electrónico donde te muestra los locales seleccionados en el orden que elegiste. Cabe mencionar que puedes hacer esta elección hasta el próximo 14 de diciembre, de lo contrario, podría tocarte un local de votación, dentro de tu distrito pero lejos de tu hogar.

