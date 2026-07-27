[LINK OFICIAL DE LA ONPE]: verifica si eres miembro de mesa AQUÍ

Ante las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya puso en marcha el cronograma que marca el rol de miles de ciudadanos en la próxima jornada electoral del domingo 4 de octubre, entre ellos, quiénes han sido designados como miembros de mesa, una pieza clave para el desarrollo del proceso.

Los comicios del 2026 no solo definirán a los próximos gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, sino que también en el proceso se elegirán a los nuevos vicegobernadores regionales, consejeros regionales y regidores.

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

Uno de los hitos más importantes fue el sorteo para elegir a los miembros de mesa. De acuerdo con la ONPE, este procedimiento se realizó el viernes 24 de julio. En total, más de 820 mil ciudadanos fueron seleccionados como titulares y suplentes para integrar las mesas de sufragio en todo el país.

Cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, con el objetivo de asegurar su instalación desde las 6:00 de la mañana y dar inicio a la votación a las 7:00 a. m., sin contratiempos. Previamente, el 17 de julio, la ONPE realizó una selección preliminar de 25 ciudadanos por cada una de las 92,766 mesas que se instalarán a nivel nacional, lista que sirvió como base para el sorteo final.

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Para que los electores puedan conocer si han sido designados como miembros de mesa y saber con anticipación dónde les tocará votar, puedes ingresar a este LINK de la ONPE.

Tras la publicación de la lista provisional, se abrirá un periodo de tachas de tres días en el cual los ciudadanos podrán cuestionar la designación de un miembro de mesa si este se encuentra dentro de algún impedimento legal.

Las tachas son evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Concluido este proceso, la ONPE anunciará la lista definitiva de miembros de mesa.

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