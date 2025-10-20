Link retiro AFP 2025: cómo y dónde solicitar el dinero de tu AFP

La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, hasta S/ 21,400, inicia este martes 21 de octubre.

Para ello, los beneficiarios deberán presentar sus solicitudes a través de las páginas web de la AFP a la que estén afiliados. En el Perú, son cuatro las AFP que reciben mensualmente los aportes de los trabajadores formales: Habitat, Integra, Prima y Profuturo.

¿CUÁLES SON LOS PORTALES WEB PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE RETIRO?

Los portales de las cuatro AFP que operan en el Perú son los siguientes:

– AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

– AFP Integra: www.afpintegra.pe

– Prima AFP: www.prima.com.pe

– Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

La Asociación de AFP indicó que los trámites son gratuitos y 100% digitales. Asimismo, recomendó ingresar al enlace de tu AFP el día que te corresponda, siguiendo el cronograma aprobado según el último número del DNI.