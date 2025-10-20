Temas
Link retiro AFP 2025: cómo y dónde solicitar el dinero de tu AFP

Te ayudo
Link retiro AFP 2025: cómo y dónde solicitar el dinero de tu AFP
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

La Asociación de AFP informó que el registro de solicitudes para el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, hasta S/ 21,400, inicia este martes 21 de octubre.

Para ello, los beneficiarios deberán presentar sus solicitudes a través de las páginas web de la AFP a la que estén afiliados. En el Perú, son cuatro las AFP que reciben mensualmente los aportes de los trabajadores formales: Habitat, Integra, Prima y Profuturo.

¿CUÁLES SON LOS PORTALES WEB PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE RETIRO?

Los portales de las cuatro AFP que operan en el Perú son los siguientes:

– AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

– AFP Integra: www.afpintegra.pe

– Prima AFP: www.prima.com.pe

– Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

La Asociación de AFP indicó que los trámites son gratuitos y 100% digitales. Asimismo, recomendó ingresar al enlace de tu AFP el día que te corresponda, siguiendo el cronograma aprobado según el último número del DNI.

¿ A QUÉ AFP ESTÁS AFILIADO Y CUÁL ES EL CRONOGRAMA?

Para que puedas saber a qué AFP estás afiliado, puedes darle clic al portal de servicios de la SBS y elegir la opción “Constancia de Afiliación AFP”. Luego podrás registrar tu solicitud en la fecha que te corresponda, siguiendo el cronograma establecido:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

1:  24-27 de octubre y 21 de noviembre.

2:  28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

9:  17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

