No habrá clases el viernes 5 ni el lunes 8 en colegios que serán locales de votación

Un total de 10,131 centros educativos, tanto estatales como particulares, serán administrados temporalmente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta transferencia exclusiva operará desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los comicios presidenciales de este domingo 7 de junio, según reportó el Ministerio de Educación (Minedu). Por este motivo, los escolares de estos colegios no tendrán clases presenciales los días viernes 5 ni lunes 8 de junio.

Garantías para la jornada electoral

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad explicó que la iniciativa busca optimizar el acondicionamiento de las aulas que funcionarán como locales de sufragio, facilitando el flujo de los miles de votantes que asistirán a las urnas.

Esta disposición fue formalizada mediante el Oficio Múltiple n.º 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC (emitido el 18 de mayo de 2026). El documento fue enviado a los directivos regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para coordinar la cesión puntual de los predios seleccionados por el organismo electoral.

Las autoridades de cada plantel educativo seleccionado tendrán la obligación de dar soporte logístico al personal electoral. Asimismo, una vez concluido el escrutinio, deberán inspeccionar las instalaciones para certificar que la infraestructura se devuelva en perfecto estado.

Plan de recuperación de clases presenciales

Por otra parte, el Minedu dictaminó, mediante el Oficio n.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, el esquema de devolución del tiempo lectivo. Los colegios utilizados como sedes de votación deberán reprogramar obligatoriamente las horas académicas perdidas de forma estrictamente presencial, protegiendo así el calendario escolar anual.

Finalmente, el sector Educación reiteró su compromiso con el préstamo puntual de los establecimientos y el cumplimiento estricto de las jornadas de aprendizaje presencial para el alumnado.

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