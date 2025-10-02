Ministerio de Justicia subastará casas y departamentos desde 36 mil soles: cómo participar

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), anunció la realización de una subasta pública presencial de 40 inmuebles, a efectuarse el día viernes 31 de octubre, en el auditorio institucional del Minjusdh, ubicado en Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima.

Esta actividad se desarrollará bajo la modalidad de ‘a viva voz’, conforme a la normativa vigente. La subasta comprende viviendas, departamentos, terrenos urbanos y rústicos, así como locales comerciales, ubicados en diferentes regiones. Todos los inmuebles han sido decomisados o declarados en extinción de dominio como parte de procesos judiciales vinculados a actividades ilícitas que afectaron al Estado peruano.

A través de esta subasta, el Pronabi busca dar un destino eficiente a los bienes administrados, permitiendo su reinserción legal y económica a favor del Estado y de la sociedad.

Para participar de la subasta N° 004 de inmuebles sigue estos 4 pasos:

Solicita las bases administrativas (puedes descargarlas haciendo clic aquí). Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases. Regístrate como postor del 20 al 24 de octubre del 2025 en este enlace. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la Mesa de Partes del Pronabi del 20 al 24 de octubre del 2025.

Luego, debes esperar el mensaje de correo desde pronabi.subasta@minjus.gob.pe y/o llamada que confirmará si has sido considerado como postor hábil o se ha observado alguna documentación.

Para mayor información sobre la subasta de inmuebles puedes comunicarte a través de los siguientes medios:

WhatsApp: 937 644 289 (sólo mensajes).

Teléfono 5148830, anexo 2282.

Correo electrónico: pronabi.subasta@minjus.gob.pe.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.

Puedes revisar el catálogo de Subasta Pública N° 004-2025-JUS/PRONABI haciendo clic aquí.

