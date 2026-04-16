¿No te olvidas de algo? Reniec avisa que hay más de 526 mil DNI sin recoger

¿Seguro que ya hiciste todo lo que tenías que hacer luego de votar? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha alertado que, en medio de las Elecciones Generales 2026, se han generado varios pedidos de recojo de DNI que suman alrededor de 526 mil documentos pendientes de recojo a nivel nacional.

Por ello, el Reniec hace un llamado a los ciudadanos que tramitaron su documento para que acudan a las agencias que ellos seleccionaron y puedan recoger su DNI, esencial para ejercer sus derechos ciudadanos, realizar diversos trámites y participar en procesos electorales.

Conoce cómo revisar si tu DNI está listo para recoger

Según la entidad registral, actualmente hay un stock de 526 mil DNI de adulto pendientes de recojo. Los departamentos con mayor cantidad son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

Los peruanos pueden verificar si su DNI está listo para el recojo a través de la página web a la que puedes ingresar dando clic AQUÍ.

Cuando entres, puedes elegir dos opciones: “consulta por número de solicitud” o “consulta por DNI”. Colocas el número solicitado y luego le das clic en consultar.

La web de la Reniec te mostrará el nombre completo del ciudadano consultado, la fecha en que lo hizo y la oficina que se seleccionó para recojo. También podrás revisar el avance del trámite si es que aún no está listo. Si aparece al 100%, es porque tu DNI ya está listo.

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