Pago de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS se implementará progresivamente hasta 2030

El Gobierno oficializó —este martes 22— el reglamento que define el procedimiento para que los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) accedan a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el cual se realizará de forma progresiva hasta el 2030.

El primer paso es iniciar con la primera escala, la cual indica que se entregará el 10% de la remuneración este año y culmina con el pago total en cuatro años. Esta medida escalonada se realiza con la finalidad de garantizar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del presupuesto público.

En tanto, se establece que los trabajadores percibirán el 10% de su sueldo por concepto de gratificación y CTS. Monto que se irá incrementando de manera progresiva al 20% en 2027, al 30% en 2028 y al 50% en 2029, consolidándose el pago del 100% de la remuneración recién a partir del 2030.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 142-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, especifica que tendrán derecho a gratificaciones y CTS el personal que se encuentre en servicio efectivo, de vacaciones o con licencia con goce de haber al momento del pago.

También se establece que los trabajadores CAS tendrán derecho a recibir montos proporcionales o truncos en caso de que el vínculo laboral termine antes de las fechas de entrega de gratificaciones.

SOBRE LA ENTREGA DE CTS A TRABAJADORES CAS

Respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios, los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) recibirán el pago correspondiente al finalizar la relación contractual con la entidad pública.

Se debe tener en cuenta que es requisito para recibir la CTS que el vínculo laboral se haya acabado a partir de la vigencia de la Ley N° 32563. El cálculo se realizará tomando como referencia la última remuneración mensual y el tiempo de servicio acumulado.

Finalmente, los costos de implementación del pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) deberán ser asumidos directamente por los presupuestos de cada institución pública, sin disponer fondos adicionales.

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