Partidos de hoy, martes 4 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 4 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 4 DE NOVIEMBRE
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Napoli vs Frankfurt – ESPN, Disney Plus
12:45 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Liverpool vs Real Madrid – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Olympiacos vs PSV – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Bodo/Glimt – Mónaco – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Tottenham vs Copenhague – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | PSG vs Bayern Munich – ESPN, Disney Plus
3:00 p.m. | Juventus vs Sporting Lisboa – ESPN, Disney Plus
- Mundial Sub 17 2025 – FIFA
7:30 a.m. | Brasil vs Honduras – DIRECTV, DGO
7:30 a.m. | Costa de Marfil vs Suiza – DIRECTV, DGO
8:00 a.m. | México vs Corea del Sur – DIRECTV, DGO
8:30 a.m. | Haití vs Egipto – DIRECTV, DGO
9:45 a.m. | Alemania vs Colombia – DIRECTV, DGO
10:15 a.m. | Inglaterra vs Venezuela – DIRECTV, DGO
10:45 a.m. | Corea del Norte vs El Salvador – DIRECTV, DGO
10:45 a.m. | Indonesia vs Zambia – DIRECTV, DGO