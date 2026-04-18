Te ayudo

Partidos de hoy, sábado 18 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 18 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Agustín Sosa
El fútbol en vivo para hoy, sábado 18 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 18 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

1.00 p. m. | FC Cajamarca vs ADT – L1 Max

3.15  p. m. | Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos – L1 Max

5.30  p. m. | Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso – L1 Max

8.00 p. m. | Alianza Lima vs Cusco FC – L1 Max

  • Brasileirao

4.30 p. m. | Chapecoense vs Botafogo

4.30 p. m. | Vasco Da Gama vs Sao Paulo

6.00 p. m. | Vitória vs Corinthians

6.30 p. m. | Cruzeiro vs Gremio

  • Serie A – Italia

8.00 p. m. | Udinese vs Parma

11.00 p. m. | Napoli vs Lazio

1.45 p. m. | Roma vs Atalanta

  • Premier League – Inglaterra

6.30 a. m. | Brentford vs Fulham – ESPN y Disney Plus

6.30 a.m. | Leeds United vs Wolverhampton – ESPN y Disney Plus

9.00 a. m. | Newcastle vs Bournemouth – Disney Plus

11.30 a. m. | Tottenham vs Brighton – Disney Plus

2.00 p. m. | Chelsea vs Manchester United – ESPN y Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

8.30 p. m. | Leverskusen vs Augsburgo

8.30 p. m. | Hoffenheim vs Dortmund

8.30 p. m. | Werder Bremen vs Hamburgo

8.30 p. m. | Union Berlin vs Wolfsburgo

11.30 p. m. | Frankfurt vs Leipzig

