Partidos de hoy, sábado 18 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 18 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial.
- Liga 1 – Perú
1.00 p. m. | FC Cajamarca vs ADT – L1 Max
3.15 p. m. | Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos – L1 Max
5.30 p. m. | Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso – L1 Max
8.00 p. m. | Alianza Lima vs Cusco FC – L1 Max
- Brasileirao
4.30 p. m. | Chapecoense vs Botafogo
4.30 p. m. | Vasco Da Gama vs Sao Paulo
6.00 p. m. | Vitória vs Corinthians
6.30 p. m. | Cruzeiro vs Gremio
- Serie A – Italia
8.00 p. m. | Udinese vs Parma
11.00 p. m. | Napoli vs Lazio
1.45 p. m. | Roma vs Atalanta
- Premier League – Inglaterra
6.30 a. m. | Brentford vs Fulham – ESPN y Disney Plus
6.30 a.m. | Leeds United vs Wolverhampton – ESPN y Disney Plus
9.00 a. m. | Newcastle vs Bournemouth – Disney Plus
11.30 a. m. | Tottenham vs Brighton – Disney Plus
2.00 p. m. | Chelsea vs Manchester United – ESPN y Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
8.30 p. m. | Leverskusen vs Augsburgo
8.30 p. m. | Hoffenheim vs Dortmund
8.30 p. m. | Werder Bremen vs Hamburgo
8.30 p. m. | Union Berlin vs Wolfsburgo
11.30 p. m. | Frankfurt vs Leipzig