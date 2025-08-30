¿Qué electrodoméstico consume mayor energía incluso apagado?

Reducir el consumo de energía en el hogar es una prioridad para muchos, ya sea por ahorrar en la factura eléctrica o por cuidar el medioambiente. Sin embargo, existen algunos electrodomésticos que usan alta cantidad de vatios para funcionar, incluso apagado.

Frente a este contexto, en la siguiente nota de Latina Noticias, conoce cuál es el artefacto electrónico del hogar que consume mayor cantidad de energía. Atención a todos, porque no es el microondas ni el refrigerador ni la nevera.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO CONSUME MAYOR ENERGÍA

De acuerdo con indicadores, el electrodoméstico que mayor cantidad de energía consume o gasta, incluso en modo de espera o apagado, no es ni la plancha ni la lavadora, sino los televisores inteligentes o Smart TV.

Estos dispositivos están diseñados para mantenerse en un estado de reposo constante, consumiendo energía incluso cuando parecen apagados. Entre las funciones que siguen activas destacan la actualización del sistema operativo.

Además, permanecen en stand-by para prenderse con el control remoto. El consumo en este modo varía, pero suele situarse entre 0,5 y 3 vatios, lo que representa entre un 2,25 % y un 5 % de la energía que usarían si estuvieran encendidos.

Aunque parezca un gasto mínimo, acumulado a lo largo del tiempo puede impactar significativamente en la factura de luz. Para evitar este consumo, se recomienda desenchufar los dispositivos cuando no están en uso.

