¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando tomas agua antes de irte a dormir?

Beber agua es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, pero hacerlo justo antes de dormir puede tener efectos tanto positivos como negativos en la salud.

Durante la noche, el cuerpo reduce su actividad metabólica, incluyendo la producción de orina; sin embargo, los riñones continúan filtrando líquidos. Por ello, consumir agua antes de acostarse implica que el organismo procese ese líquido en pleno estado de reposo.

En algunos casos, una hidratación ligera antes de dormir puede ser beneficiosa, ya que ayuda a prevenir la deshidratación nocturna, especialmente en personas que han realizado actividad física, han estado expuestas al calor o no han ingerido suficientes líquidos durante el día. Mantener una adecuada hidratación también contribuye a funciones básicas como la circulación sanguínea y el equilibrio de electrolitos.

INTERRUPCIÓN DEL SUEÑO

No obstante, el principal efecto secundario es la interrupción del sueño debido a la necesidad de orinar durante la noche, conocida como nicturia. Esta condición puede fragmentar el descanso, afectando las fases profundas del sueño y generando consecuencias como cansancio, menor concentración y disminución del rendimiento al día siguiente.

La frecuencia de estas interrupciones depende de factores como la cantidad de agua ingerida, la edad y la sensibilidad de cada persona. En adultos mayores, por ejemplo, la nicturia es más común debido a cambios fisiológicos, mientras que en personas jóvenes suele tener un impacto menor.

Especialistas recomiendan mantener una hidratación constante durante el día y evitar consumir grandes cantidades de líquidos antes de dormir. En caso de sentir sed, lo ideal es ingerir pequeñas cantidades de agua para no afectar la calidad del descanso.