Reniec advierte que más de 450 mil DNI no han sido recogidos a puertas de la segunda vuelta electoral

A solo unos días de celebrarse los comicios de la segunda vuelta electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió que se han reportado 637.612 Documentos Nacional de Identidad (DNI) sin recoger, de los cuales 458.756 pertenecen a personas mayores de edad que deberán de votar este 7 de junio.

Debido a la situación, el Reniec insta a la ciudadanía a recoger su sus DNI lo antes posible para no tener problemas en la participación durante la segunda vuelta electoral presidencial, además de realizar diversos trámites presenciales, virtuales y garantizar sus derechos.

Más de 450 mil peruanos no tienen DNI para ir a votar

Actualmente hay 458.756 peruanos que no han recogido sus documentos de identificación. De ellos, más de 76 mil van menos de un mes impresos; más de 260 mil oscilan entre 1 y 12 meses de espera; más de 104 mil entre 1 y 3 años; y más de 15 mil cuentan con 3 años sin ser reclamados.

A continuación, te presentamos un cuadro de lso DNI pendientes de recojo:

Pos. Oficina Registral DNI pendientes de recojo 1 Lima 145,464 2 Piura 52,703 3 Trujillo 39,202 4 Cusco 29,996 5 Arequipa 29,812 6 Chimbote 21,792 7 Huancayo 20,815 8 Huánuco 18,649 9 Ica 17,442 10 Tarapoto 16,980 11 Puno 15,770 12 Iquitos 13,150 13 Ayacucho 12,031 14 Pucallpa 11,261 15 Amazonas 9,920 16 Huancavelica 3,769

Fuente: Reniec. DNI de adultos pendientes de recojo por oficina registral.

¿No sabes si tu DNI está listo? revisa AQUÍ

Si aún no sabes si tu DNI está listo o si olvidaste el trámite, puedes checar su estado actual de recojo en la página oficial del Reniec, que estará anclada en este LINK.

Para ingresar, solo deberás dar clic en el cuadro de “Consulta por: Documento Nacional de Identidad – DNI” y colocar tu número de documento.

Sí tu documento aparece al 100%, es porque significa que ya ha sido impreso y está listo para su recojo.

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