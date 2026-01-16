Reniec anuncia atención este fin de semana en 22 departamentos del Perú: conoce horarios y lugares

¿Necesitas hacer algunos trámites?, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acaba de informar que durante este fin de semana sus oficinas atenderán desde las 8.15 a. m. hasta las 12.45 p. m. (en algunos casos hasta las 3.00 p. m.), en Lima, Loreto, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ica y entre otras regiones del Perú. Esta medida se da durante su campaña de DNI electrónico gratis que brindará hasta el mes de febrero.

Según señala el organismo de identificación nacional, el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026 serán los días en que las oficinas indicadas atenderán a nivel nacional. Sin embargo, se advierte que algunas dependencias abrirán a las 8.30 a. m., variando igualmente con los cierres. Por ello, Reniec recomienda verificar la sede y el horario correspondiente antes de acudir. Aquí te indicamos la información que debes de saber.

Horarios de atención de este sábado 17 de enero

Para este día, más de 100 agencias abrirán sus puertas al público. Entre ellas se encuentran las sedes Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junin, La Libertad, Piura, entre otros. Conoce cuáles son y sus horarios dando clic aquí.

Horarios de atención de este domingo 18 de enero

La Reniec señala que para este domingo serán 24 las agencias que abrirán sus puertas al público. Entre ellas están de las regiones de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Lima, entre otros. Para saber cuáles son y sus horarios, dale clic aquí.

Ahorra tiempo tramitando tu DNI por internet

Recuerda que la Reniec dispone al público su asistencia virtual, donde puedes procesar, de manera virtual, los siguientes servicios:

• Duplicado del DNI electrónico.

• Renovación de DNI

• Rectificación de domicilio

• Rectificación del Estado Civil de soltero a casado

• Actualizar el PIN de seguridad del DNIe

• Copias certificadas de actas/partidas

• Certificado de inscripción

• Validación de copias certificadas de actas

• Devolución por pago de tasas

Para iniciar los trámites que tú necesites, ingresa a este link, también podrás conocer con más detalle que trata cada una de ellas.

Recuerda, para evitar aglomeramientos, verifica si puedes realizar tu pedido por su página web y facilitar tus solicitudes.

