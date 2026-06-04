Reniec habilita DNI exprés para obtener duplicado en 24 horas por elecciones del 7 de junio

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó el servicio “DNI exprés” con el objetivo de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en la Segunda Elección Presidencial de este domingo 7 de junio.

Esta medida permitirá tramitar el duplicado del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en un plazo de 24 horas, en casos de pérdida, robo o deterioro.

El procedimiento se realiza de manera totalmente virtual a través de la plataforma web del Reniec, donde se debe ingresar los datos de la persona, realizar el pago correspondiente y seleccionar una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del documento.

El servicio estará disponible desde el viernes 5 de junio hasta las 10 a. m. del domingo 7, y está dirigido exclusivamente a quienes cuenten con un DNI electrónico vigente.

Entre los requisitos, se establece que el trámite solo aplica para DNIe activo y que el recojo debe realizarse de forma presencial en la sede seleccionada tras completar el proceso en línea. El pago puede efectuarse mediante tarjeta de crédito o débito, así como a través de plataformas digitales como Yape.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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