Retiro de fondos AFP: mira cómo es el procedimiento para acceder a los S/ 21,400

El Pleno del Congreso aprobó el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 21,400 de las cuentas individuales de los fondos de las AFP. En esta nota podrás conocer cuáles serán los pasos para realizar el retiro de ese dinero.

Después de su aprobación en el Parlamento, ahora el Gobierno debe promulgar la ley para que pueda entrar en vigencia. Luego, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá reglamentar la norma, teniendo un plazo máximo de 30 días para efectuar este paso.

De esta forma, aún no hay una fecha específica para poder realizar el procedimiento y concretar los retiros, no obstante, expertos señalan que esto podría ocurrir en noviembre.

¿CÓMO SE HARÁ LA SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS DE AFP?

Luego que se establezca el respectivo reglamento, cada AFP activará un portal web para registrar solicitudes y los afiliados deberán presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Según la iniciativa aprobada, cada 30 días se abonará 1 UIT (S/ 5,350) y el primer desembolso será a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado. Entonces, cada mes se podrá retirar S/ 5,350, hasta complementar las 4 UIT.

La norma aprobada por el Congreso establece que el retiro de los fondos mantiene la condición de intangible y no podrá ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo o retención, a excepción de las retenciones judiciales derivadas de deudas alimentarias.

Cabe apuntar que también existe la posibilidad de suspender la entrega del dinero si es que el afiliado a la AFP desiste de continuar con el proceso, para ello, deberá avisar a la AFP 10 días calendarios antes del siguiente desembolso.

VIDEO RECOMENDADO