SBS declara la disolución de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició el proceso de liquidación por pérdida o reducción de más del 50% del patrimonio efectivo de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro.

Mediante la Resolución SBS N° 01123-2026, publicada en el diario oficial El Peruano, se dispuso la disolución de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro. En representación de la SBS, la norma dispone que César David Portalanza Chinguel, Mario Jorge Martín Salas Alvarado y Betsy Fabián Póvez realicen las acciones necesarias para iniciar el proceso de liquidación, así como la posterior transferencia a la persona jurídica liquidadora.

En el documento también se indica que durante este proceso queda prohibido:

Efectuar pagos, compensaciones, adelantos o asumir obligaciones con fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros, con excepción de algunos casos.

Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

Iniciar contra la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS AHORRISTAS?

Toda persona natural o jurídica sin fines de lucro de ambas entidades financieras está cubierta por el Fondo de Seguro de Depósitos hasta un monto de 117 mil 200 millones de soles. La SBS comunicará el nombre de la entidad financiera que se encargará de la devolución de los depósitos a los ahorristas, tanto en su portal institucional como de Crédito del Centro y de la Caja Rural de Ahorro. Adicionalmente, será publicado en los principales diarios nacionales desde el 20 de abril del 2026.

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