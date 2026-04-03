Senamhi pronostica lluvias intensas y calor extremo para el fin de semana largo

El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), Edgar Sánchez, informó que se prevé, para el fin de semana largo de la Semana Santa, que se registren altas temperaturas en la costa del Perú, así como lluvias en la Amazonía y parte de la sierra.

LLUVIAS EL FIN DE SEMANA LARGO

El funcionario detalló que en la sierra centro y sur se esperan lluvias de ligera intensidad desde el viernes, además de descargas eléctricas pequeñas y vientos de hasta 25 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que, donde se prevé más precipitaciones de ligera a moderada intensidad, es en las zonas de la sierra cercanas a la selva y en la Amazonía misma. Estas se presentarán en las regiones de Amazonas, Ucayali, Cajamarca, Loreto y San Martín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno.

Con respecto a la costa norte y centro, Edgar Sánchez señaló que no se esperan lluvias significativas durante el fin de semana, a excepción de las partes altas de Piura.

CALOR DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

En cuanto al calor, el especialista del Senamhi informó que las temperaturas alcanzarían valores cercanos a los 34 grados centígrados en la costa norte y centro.

En la costa peruana en general, se prevé que en horas de la mañana la temperatura llegue a 24 grados, incrementándose a lo largo del día a 28 o 30 grados, y llegando en las zonas más alejadas del litoral a 33 o 34 grados.

Edgar Sánchez invitó a la ciudadanía a consultar la aplicación Senamhi Perú para estar al tanto de las variaciones de la temperatura y de la radiación solar.

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