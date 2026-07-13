Sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026: aquí los detalles

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto realizar el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo viernes 24 de julio. En total, ese día se designarán a más de 817 mil ciudadanos para que ejerzan ese rol durante la jornada electoral.

Ten en cuenta que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional, con la participación de 83 organizaciones políticas.

Además, en dichos comicios se elegirá a un total de 13,148 autoridades subnacionales: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros, así como 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes distritales, 1,724 regidores provinciales y 9,118 regidores distritales.

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