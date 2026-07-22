Aniquem realizará campaña quirúrgica gratuita para pacientes con secuelas de quemaduras en el sur del Perú

Con el propósito de devolver movilidad, funcionalidad y una mejor calidad de vida a personas que viven con secuelas ocasionadas por quemaduras, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) realizará una Campaña Quirúrgica Especializada del 23 al 28 de agosto en su sede de Arequipa.

La campaña busca beneficiar a pacientes de toda la macrorregión sur del país, comprendida por Arequipa, Puno, Juliaca, Moquegua y Tacna, quienes serán evaluados por un equipo multidisciplinario especializado para determinar el tratamiento quirúrgico reconstructivo más adecuado, de acuerdo con cada caso.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de agosto, por lo que Aniquem hace un llamado a las familias, establecimientos de salud y profesionales del sector a identificar y derivar oportunamente a pacientes con secuelas por quemaduras y otras lesiones que requieran atención especializada.

Los interesados pueden inscribirse escribiendo al WhatsApp 989 127 570. La sede de Aniquem Arequipa, está ubicada en avenida Salaverry s/n, Lara, distrito de Socabaya, Arequipa.

Desde hace más de 26 años, Aniquem trabaja por la rehabilitación integral de personas con quemaduras, brindando atención médica, quirúrgica, terapéutica y psicológica especializada para reducir las secuelas físicas y emocionales, favoreciendo su recuperación e inclusión social.

Datos de la campaña

Campaña quirúrgica: Del 23 al 28 de agosto de 2026.

Inscripciones: Hasta el 16 de agosto.

Dirigida a pacientes de: Arequipa, Puno, Juliaca, Moquegua y Tacna.

Informes e inscripciones: WhatsApp 989 127 570.

Lugar: Aniquem Arequipa, Av. Salaverry s/n, Lara, distrito de Socabaya, Arequipa.

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