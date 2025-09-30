Apple lanza el iOS 26.0.1 ya que el iOS 26 presentaba errores tras su instalación

Tras la nueva actualización del iOS 26 en los diversos modelos de iPhone, muchos usuarios reportaron que habían errores en los celulares por lo cual no podían disfrutar de todos sus beneficios tras su instalación.

Y es que muchos usuarios notificaron que tras la instalación del iOS 26, el celular se recalentaba, se iba la señal y hasta la batería se agotaba de manera rápida. Ahora, la nueva versión iOS 26.0.1 tendrá corregido los errores y hasta la seguridad será mejor.

Si bien no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Apple acerca de los cambios, muchos usuarios ya han podido actualizar el sistema y han notado las mejoras en cuanto a la batería, bluetooth, conectividad a wifi y más.

CAMBIOS CON EL IOS 26.0.1

La nueva actualización del iOS 26.0.1 tendrá algunos cambios en las inconsistencias visuales de la interfaz del usuario, que abarcan desde animaciones hasta elementos de transparencia.

