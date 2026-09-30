BTS ya está rumbo a Latinoamérica: estas son las fechas de su gira Arirang

La espera de los ARMY latinoamericanos está por terminar. BTS inició su viaje hacia Sudamérica para continuar con su “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, gira que llevará al grupo surcoreano por cinco países de la región durante octubre.

Jimin, J-Hope, Jin, V y Jungkook fueron vistos saliendo del Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, rumbo a Estados Unidos, antes de continuar su recorrido hacia Colombia, primera parada de la etapa sudamericana. Así quedó evidenciado en publicaciones de sus redes sociales. RM y SUGA se incorporarían posteriormente al viaje tras cumplir sus compromisos en Estados Unidos.

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PRESENTACIONES EN LATINOAMÉRICA

La primera presentación está programada para el 2 de octubre en Bogotá, donde BTS ofrecerá dos conciertos, los días 2 y 3 de octubre, en el estadio El Campín.

Después, el grupo llegará a Lima, donde se presentará en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

La gira continuará en Santiago de Chile, con conciertos los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

Luego será el turno de Argentina, donde BTS tendrá tres presentaciones en el Estadio Único de La Plata: 21, 23 y 24 de octubre.

Finalmente, la etapa latinoamericana concluirá en São Paulo, Brasil, con shows los días 28, 30 y 31 de octubre en el Estádio do MorumBIS.

En total, BTS tiene programados 14 conciertos en estos cinco países de Latinoamérica, con Lima entre las ciudades que recibirán más presentaciones. La llegada del grupo a la región marca uno de los momentos más esperados por sus seguidores, quienes ya se preparan para recibirlos durante su recorrido por Sudamérica.

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