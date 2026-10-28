¡Celebra HALLOWEEN con hasta un 40% de bonificación en la casa de apuestas autorizada 1xBet!

No hace falta salir a preguntar «¿Dulce o travesura?», ¡solo tienes que cumplir los requisitos de la promoción y reclamar tu bonificación!

HALLOWEEN: Condiciones de la promo HASTA +40%

La promo estará vigente hasta el 2 de noviembre, así que no esperes más para apuntarte. Sigue estos pasos ahora mismo:

Regístrate o inicia sesión en la página web o en la aplicación de 1xBet.

Ve a la página de la promo y haz clic en el botón Participar.

¡Consigue un bono diario del 10 al 40% en depósitos de 30 soles o más durante toda la promoción!

Solo pueden participar los clientes registrados en 1xBet cuyas cuentas estén totalmente verificadas. Si aún no has completado el proceso, ¡ahora es el momento perfecto para terminar lo que empezaste!

HALLOWEEN: bonos promocionales de hasta un 40% más

El bono se abona automáticamente al final de cada día en el que realices depósitos que cumplan los requisitos.

El importe del bono se calcula como un porcentaje del valor total de todas las recargas válidas realizadas durante el día natural. El importe máximo es de 300 soles.

El porcentaje depende del número de días consecutivos en los que realices depósitos:

1 día: bono del 10%

2 días: bono del 15%

3 días: bono del 20%

4 días: bono del 25%

5 días: bono del 30%

6 días: bono del 35%

7 días: bono del 40%

Si te saltas aunque sea un solo día, tu racha se interrumpe y tu progreso se reinicia. Pero no te preocupes: ¡tu bono no se volverá una calabaza! ¡Puedes empezar una nueva racha y reclamar tu bono en cualquier momento!

¿Estás listo para disfrutar al máximo de HALLOWEEN? ¿Ya has preparado una calabaza gigante para tallar una espeluznante lámpara de Halloween, un disfraz aterrador y un cubo lleno de caramelos? ¿O prefieres quedarte en casa y organizar una noche de películas de terror con tus amigos más cercanos? Sea cual sea la forma en que decidas celebrarlo, ¡1xBet hará que tu Halloween sea aún más emocionante con un generoso bono de hasta el 40%!

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