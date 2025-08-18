La superbacteria que amenaza al mundo entero: señalan que será difícil de superar

Una nueva superbacteria amenaza al mundo entero a medida que se va extendiendo por varias partes, pues en un contexto global marcado por el cambio climático y la creciente resistencia a los medicamentos, los hongos patógenos están emergiendo como una amenaza significativa para la salud pública.

Y es que estudios recientes destacan cómo el calentamiento global está creando condiciones más propicias para la proliferación de hongos peligrosos, como Aspergillus fumigatus y Candida auris, que pueden causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales.

Aspergillus fumigatus, un hongo común en el medio ambiente, puede provocar aspergilosis, una enfermedad pulmonar potencialmente letal, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Este hongo ha mostrado una creciente resistencia a los tratamientos antifúngicos, lo que complica su manejo clínico. Además, se estima que su área de distribución podría expandirse en un 77% para el año 2100 debido al aumento de las temperaturas globales.

Por otro lado, la Candida auris es una levadura que ha causado brotes en hospitales y centros de atención médica en todo el mundo. Identificada por primera vez en 2009, esta levadura es resistente a múltiples clases de antifúngicos y puede persistir en superficies y equipos médicos, facilitando su propagación entre pacientes. Durante la pandemia de COVID-19, se observó un aumento en los casos de Candida auris, posiblemente debido a cambios en las prácticas de control de infecciones.

Diversos estudios e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido a Candida auris y Aspergillus fumigatus como amenazas críticas para la salud pública. Asimismo, la situación se agrava por la falta de vacunas eficaces contra estas infecciones fúngicas.

