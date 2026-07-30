Pdta. Keiko Fujimori y sus ministros participan en Misa de Acción de Gracias por el Perú

La presidenta electa Keiko Fujimori participa de la tradicional Misa de Acción de Gracias, este jueves 30 de julio. Parte del gabinete ministerial también forma parte de la ceremonia, que se encuentra prevista dentro del calendario oficial de Fiestas Patrias.

Si bien la celebración estaba programada para el miércoles 28 de julio, se modificó la fecha a solicitud de la propia mandataria, durante un encuentro con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).

El motivo detrás de este cambio está relacionado con las prioridades que enfrentará el nuevo Gobierno desde sus primeros días de gestión, entre ellas la coordinación de acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana y la respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, los líderes de la comunidad evangélica aceptaron la variación y respaldaron la decisión para que la organización de este acto, que reúne habitualmente a las principales autoridades del país, se desarrolle sin contratiempos.

Miguel Bardales, en representación del Ministerio de Acción de Gracias, detalló que Fujimori transmitió la urgencia de que ella y su Gabinete puedan enfocarse cuanto antes en los temas pendientes del país. “Ese es el anuncio que queremos hacerles, que por este año, y solo por este año, la ceremonia se va a realizar el 30 de julio a las 9 de la mañana en la Misión Carismática Internacional”, indicó a Andina.

Precisó, además, que al evento asistirán, junto a la jefa de Estado, congresistas, senadores, diputados, alcaldes de distintas regiones, integrantes del cuerpo diplomático, pastores y líderes evangélicos, entre otras autoridades.

A la cita con la presidenta electa asistieron también el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y delegados evangélicos provenientes de Lima, Lima norte y San Martín. La reunión culminó con una oración de bendición dirigida a Fujimori y a la gestión que asumió el 28 de julio.

PARTE DE FIESTAS PATRIAS

Cabe recordar que esta ceremonia, impulsada por las iglesias evangélicas del país, es parte de las actividades oficiales de Fiestas Patrias en virtud del Decreto Supremo Nº 030-2018-PCM. La primera vez que se celebró este evento fue bajo el gobierno de Alan García Pérez, en el 2006.

La Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú fue creada el 22 de abril de 2003 con el objetivo de representar a las iglesias evangélicas que no cuentan con afiliación a otros organismos. De esta manera, buscan que estas comunidades tenga presencia ante el Estado y la sociedad.

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