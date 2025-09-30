Déficit de psicólogos en colegios afecta el acceso a orientación vocacional de estudiantes vulnerables

La tarea de orientación vocacional para adolescentes ha estado tradicionalmente en manos de los psicólogos; sin embargo, en el Perú apenas hay 2.291 especialistas para 82 mil instituciones públicas, según datos del Ministerio de Educación, a pesar de que La ley 29719 exige que haya un especialista por colegio. Además, en el país hay aproximadamente 60 mil psicólogos colegiados, lo que equivale a 176 psicólogos por cada 100 mil habitantes.

Para enfrentar esta situación, Food for the Hungry Perú, organización cristiana de ayuda humanitaria y desarrollo que este mes celebra 43 años de trabajo en el país, propone que esta labor también sea desarrollada por docentes. Por ello, organizó el Programa de Capacitación: “Acompañamiento para la orientación educativa y vocacional en la escuela”, que busca fortalecer las capacidades de los docentes de instituciones educativas en zonas vulnerables para que puedan brindar una orientación educativa y vocacional más efectiva a los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria.

Un total de 120 docentes, especialistas y promotores de 45 instituciones educativas públicas de los distritos de Lima (San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho) y Huancavelica (Lircay, Palca, Huando, Huancavelica, Ascensión, Anchonga y Huayllay Grande) culminaron exitosamente esta formación gracias a una alianza entre Food for the Hungry Perú y el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y al trabajo articulado con la UGEL de cada zona de intervención.

Este grupo de docentes recibió formación en orientación educativa vocacional en la adolescencia y el proceso de elaboración de un plan de vida con un enfoque de tutoría estratégica durante cinco meses.

“En el Perú hay brechas de servicios de orientación vocacional, de servicios de acompañamiento, especialmente en zonas periurbanas y rurales, que es donde viven los jóvenes más vulnerables. Food for the Hungry Perú ha recogido las necesidades de estas comunidades para brindar este programa. Ahora los docentes y tutores tienen las herramientas y conocen de estrategias de diagnóstico para poder orientar en la elección profesional a sus niños, niñas y adolescentes que llegan al colegio con diferentes problemáticas”, indicó Yenny Mendoza, especialista de género y juventudes de Food for the Hungry Perú.

Mendoza explicó que este programa se realizó en el marco del proyecto “Plan Edu: Orientación Educativa para un Futuro Brillante”, cuyo propósito es promover la inserción exitosa de adolescentes vulnerables en la educación superior y contribuir al fortalecimiento de su potencial. Por ello, continuarán fortaleciendo las habilidades de este grupo de docentes en habilidades socioemocionales para adolescentes y educación financiera, para que, a su vez, sus estudiantes reciban estos nuevos conocimientos.

