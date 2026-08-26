Encuentran vestigios de iglesia y hospital virreinal vinculados a la vida de Santa Rosa de Lima

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), puso a disposición de vecinos, visitantes y turistas los vestigios del antiguo Hospital del Espíritu Santo, que formó parte de un complejo virreinal que incluía también una iglesia y que comenzó a funcionar en 1575.

Los hallazgos fueron dados a conocer este martes 25 de agosto por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una actividad realizada en el Santuario de Santa Rosa de Lima, donde se presentó este espacio recuperado que podrá ser visitado desde ahora, incluyendo el próximo 30 de agosto, fecha en la que miles de fieles acudirán al santuario para conmemorar a la santa limeña.

Las investigaciones arqueológicas permitieron identificar antiguos muros de piedra, ladrillo y adobe, entierros ubicados debajo de antiguos pisos de ladrillo, piezas de azulejos valencianos del siglo XVIII decorados con motivos vegetales y restos de pintura mural.

Uno de los principales hallazgos corresponde al antiguo ingreso del hospital, donde se conserva un singular piso empedrado elaborado con cantos rodados. Su diseño representa una flor de seis pétalos dentro de un círculo, cuyas puntas fueron elaboradas con restos óseos de animales, una característica que aporta información sobre las técnicas constructivas y decorativas empleadas durante la época virreinal.

Estos vestigios, que permanecieron ocultos durante años, permiten conocer parte de la historia y las transformaciones que experimentó este sector del Centro Histórico de Lima.

Un lugar vinculado a Santa Rosa de Lima

Los vestigios se encuentran en un espacio estrechamente relacionado con la vida de Santa Rosa de Lima. La santa limeña transcurrió parte de su vida en este entorno y tuvo contacto con los enfermos atendidos en el antiguo Hospital del Espíritu Santo.

El gerente de PROLIMA, Luis Martín Bogdanovich, destacó que la recuperación de este espacio permite conocer mejor el entorno en el que vivió la santa y amplía el circuito cultural y turístico del santuario.

Los visitantes que acudan al santuario podrán acercarse a este espacio como parte de su recorrido. “Las personas que vayan al santuario a dejar una carta en el pozo podrán asomarse aquí y conocer un poco más de la historia de Santa Rosa”, dijo.

Más de 450 años de historia

El antiguo Hospital del Espíritu Santo fue fundado por Miguel de Acosta, comerciante de nacionalidad griega, y comenzó a funcionar el 23 de mayo de 1575, con autorización del virrey Francisco de Toledo.

Inicialmente, atendió a marinos y pilotos, pero posteriormente amplió sus servicios a otros sectores de la sociedad virreinal. El complejo también tuvo una importante función académica, pues en sus instalaciones se desarrollaron cátedras de matemática, pilotaje y cosmografía.

Con el inicio de la República, los servicios hospitalarios fueron trasladados al Hospital de Bellavista, en el Callao. El antiguo complejo tuvo entonces nuevos usos y albergó el Colegio de Educandas del Espíritu Santo Madama Nussard, el Museo Nacional y, posteriormente, la Escuela Nacional de Ingenieros, antecedente de la actual Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Conservación y puesta en valor

PROLIMA viene realizando trabajos de conservación y consolidación del piso empedrado, los muros de ladrillo y adobe y los restos de pintura mural identificados durante las investigaciones arqueológicas.

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