Estudio científico de la NASA abre nuevas pistas sobre posible vida pasada en Marte

Nuevo estudio de la NASA vuelve a colocar a Marte en el centro del debate sobre la posible existencia de vida en el pasado. Investigadores identificaron pequeñas cantidades de decano, undecano y dodecano en una muestra de roca analizada por el rover Curiosity en el cráter Gale.

Los científicos plantean que estas moléculas podrían ser fragmentos de ácidos grasos preservados en antiguos sedimentos. En la Tierra, este tipo de compuestos suele estar asociado a procesos biológicos, aunque también puede originarse por mecanismos geológicos.

By studying samples analyzed by the Curiosity rover, scientists have taken another step toward understanding whether life could have ever existed on Mars.



Por ello, el equipo realizó un estudio adicional para evaluar si fuentes no biológicas, como el impacto de meteoritos, podrían explicar la cantidad encontrada.

Los resultados, publicados el 4 de febrero en la revista Astrobiology, indican que esos procesos no explican completamente la abundancia detectada, lo que abre la posibilidad de un origen biológico antiguo.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores combinaron experimentos de laboratorio, modelos matemáticos y datos de Curiosity, simulando la degradación de las moléculas durante unos 80 millones de años.

Pese a ello, la NASA subraya que se necesita más investigación antes de confirmar si estos compuestos son evidencia directa de vida pasada en Marte.

