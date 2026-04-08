Frutinovelas: qué son, quiénes son sus personajes y por qué es viral en TikTok

En el universo de las redes sociales, una nueva tendencia ha irrumpido con fuerza: las llamadas ‘frutinovelas’. Este formato, que se ha viralizado principalmente en TikTok, combina inteligencia artificial, humor absurdo y el clásico drama de las telenovelas en videos cortos que ya acumulan millones de reproducciones en todo el mundo.

Las frutinovelas son microhistorias en formato vertical protagonizadas por frutas y verduras con rasgos humanos. Gracias a herramientas de inteligencia artificial, estos personajes —como fresas, plátanos o manzanas— adquieren voces, expresiones y hasta cuerpos, lo que les permite interpretar historias cargadas de romance, traición y conflictos familiares.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES?

Entre los personajes más comunes destacan frutas “humanizadas” que replican roles clásicos de las telenovelas: la manzana celosa, el plátano infiel, la fresa con secretos o incluso verduras que encarnan villanos. Cada uno cumple un papel dentro de tramas exageradas que parodian los clichés del melodrama latinoamericano.

El formato también es clave en su éxito. Se trata de episodios breves, dinámicos y con finales abiertos que invitan al usuario a seguir viendo más contenido. Esta estructura responde al consumo rápido de plataformas como TikTok, donde captar la atención en pocos segundos es fundamental.

Además, el uso de inteligencia artificial ha permitido que cualquier usuario pueda crear estas historias con bajo costo y en poco tiempo. Esta accesibilidad ha impulsado una ola masiva de contenido, donde cada creador aporta su propio estilo, generando una especie de universo narrativo caótico, pero altamente adictivo.

El fenómeno se ha vuelto viral no solo por lo inusual de ver frutas protagonizando dramas, sino por su mezcla de humor, absurdo y emoción. En cuestión de semanas, las frutinovelas pasaron de ser una curiosidad a convertirse en uno de los contenidos más compartidos, reflejando cómo la creatividad digital y la inteligencia artificial están redefiniendo el entretenimiento en redes sociales.

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