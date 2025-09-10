Gobierno aprobó el Reglamento de la Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial

El Gobierno aprobó el Reglamento de la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA) que busca impulsar el desarrollo económico y social del país mediante el desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en IA.

De esta manera, el Perú ya cuenta con un marco normativo que consolida el ecosistema digital responsable en el país, garantizando su uso seguro, ético y responsable, en línea con los principios de respeto a los derechos humanos, seguridad, transparencia, supervisión humana, responsabilidad, sostenibilidad e inclusión.

Este reglamento establece que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa nacional en materia de IA y es responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa, así como de promover estándares, lineamientos y buenas prácticas que aseguren confianza digital y bienestar social.

Asimismo, la norma dispone que la PCM impulse acciones, a través del Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial (CNIDIA), que permitan a las entidades públicas, academia y empresas, diseñar y entrenar sistemas de IA de forma segura.

TALENTO, COMPETITIVIDAD Y ÉTICA DIGITAL

El reglamento de esta norma promueve el uso de un entorno de experimentación que permita a entidades públicas, startups, MIPYMES, emprendimientos innovadores y centros de investigación, impulsar la innovación a través soluciones basadas en IA con un enfoque centrado en la dignidad humana y que genere un impacto estratégico para el país.

También contempla la incorporación de alfabetización y formación de competencias en IA, desde la educación básica regular hasta la superior. Adicional a ello, se incluye la formación de docentes y la creación de laboratorios de investigación y desarrollo en universidades y centros de innovación, preparando al país para competir en la economía digital global.

La norma establece mecanismos de transparencia algorítmica, supervisión humana en sistemas de alto riesgo en sectores como salud, educación, justicia, finanzas y acceso a programas y servicios básicos; auditorías de seguridad y un enfoque de protección de datos personales desde el diseño de los sistemas basados en IA, evitando el uso indebido de la inteligencia artificial en prácticas como manipulación de decisiones, vigilancia masiva sin base legal o discriminación algorítmica.

