Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Impulsan premio para científicos peruanos este 2025

Impulsan premio para científicos peruanos este 2025
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) presentó el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 “Santiago Antúnez de Mayolo Gomero”, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a los investigadores y profesionales que, mediante su trabajo, han contribuido de manera significativa al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país.

El galardón, instituido mediante la Ley N.° 30008, busca reconocer la trascendencia e impacto de las investigaciones y desarrollos tecnológicos que generan conocimiento, impulsan la innovación y aportan soluciones a los principales desafíos nacionales, en concordancia con los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).

