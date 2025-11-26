Impulsan premio para científicos peruanos este 2025
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) presentó el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 “Santiago Antúnez de Mayolo Gomero”, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a los investigadores y profesionales que, mediante su trabajo, han contribuido de manera significativa al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país.
El galardón, instituido mediante la Ley N.° 30008, busca reconocer la trascendencia e impacto de las investigaciones y desarrollos tecnológicos que generan conocimiento, impulsan la innovación y aportan soluciones a los principales desafíos nacionales, en concordancia con los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).