Google: ¿qué temas fueron más buscados por los peruanos este 2025?

Desde eventos deportivos hasta cuestiones económicas y culturales, los usuarios en Perú mostraron un amplio interés por diversos asuntos, reflejando las preocupaciones y pasiones del país durante el año.

Frente a este contexto, Google presentó su informe anual El Año en Búsquedas, documento en el que detalla los temas que captaron mayor atención de los peruanos. Conoce qué es lo que más buscaron en las siguientes líneas.

LISTA DE BÚSQUEDA MÁS REALIZADAS POR LOS PERUANOS

En la categoría ¿Qué?, lo más buscado fue “¿Qué significa Tralalero tralala”, en referencia a la tendencia que combina elementos de humor absurdo y animaciones generadas por inteligencia artificial, y detrás se ubicó la pregunta “¿Qué significa cónclave?”.

En cuanto a los eventos deportivos, pese a quedar eliminados del Mundial 2026, los encuentros de la selección peruana se llevaron los primeros lugares en las búsquedas con términos como “Perú vs. Venezuela” o “Perú vs. Bolivia”, mientras que el desarrollo del “Mundial de Clubes” también generó gran expectativa entre los usuarios.

En la categoría de personas, lideraron las búsquedas “José Jerí”, “Robert Prevost” y “Furrey”. Y entre los decesos que generaron más búsquedas estuvieron las partidas del “Papa Francisco”, “Mario Vargas Llosa” y “Jaime Chincha”.

En entretenimiento, las películas y series más buscadas fueron “Destino Final”, “El Juego del Calamar” y “Lilo y Stitch”, mientras que las canciones más solicitadas en las búsquedas de Google fueron “Debí tirar más fotos”, “Baile Inolvidable” y “APT”.

Finalmente, en la categoría “¿Cómo?”, las búsquedas sobre estar “afiliado a un partido político” y “saber en qué AFP estoy” fueron las más frecuentes.

LISTAS COMPLETAS DE TEMAS MÁS BUSCADOS ESTE 2025

Términos más buscados

Mundial de Clubes

José Jerí

Kick

Mundial sub 20

Papa Francisco

Retiro AFP 2025

Sprunki

Robert Prevost

Furrey

Nadine Heredia

Fútbol

Perú vs. Venezuela

Perú vs. Bolivia

Perú vs. Ecuador

Perú vs. Colombia

Champions League

Alianza vs. Boca

Perú vs. Uruguay

Perú vs. Paraguay

Eliminatorias 2026

Conmebol Libertadores

¿Qué…?

¿Qué significa Tralalero tralala?

¿Qué significa cónclave?

¿Qué se celebra el 25 de enero?

¿Qué se celebra el viernes 13 de junio?

¿Qué es cortisol?

¿Qué es tosferina?

¿Qué significa TDH?

¿Qué equipos juegan hoy?

¿Qué es el VPH?

¿Qué se celebra el 8 de diciembre?

¿Cómo…?

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?

¿Cómo se llama el nuevo Papa?

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

¿Cómo sabe mi código postal?

¿Cómo votar en el mundial de desayunos?

¿Cómo va el Paro?

¿Cómo puedo retirar mi AFP?

¿Cómo está el clima en Lima?

¿Cómo se llama el Presidente del Congreso del Perú?

¿Cómo se hace la galleta del ‘Juego del Calamar’?

¿Cuándo…?

¿Cuándo murió el Papa Francisco?

¿Cuándo es la final de la Copa del Rey?

¿Cuándo es feriado?

¿Cuándo es la luna nueva?

¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino?

¿Cuándo dan la CTS?

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú?

¿Cuándo se celebran las flores amarillas?

¿Cuándo se celebra el Día del hombre?

¿Cuándo empieza la Liga 1 de Perú?

¿Quién es…?

¿Quién es José Jerí?

¿Quién es el Presidente del Congreso?

¿Quién es el ganador del Balón de Oro 2025?

¿Quién es Betssy Chávez?

¿Quién es el nuevo Ministro del Interior?

¿Quién es Carlos Espá?

¿Quién es el máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes?

¿Quién es Bukele?

¿Quién es el creador de Roblox?

¿Quién es Speed?

Películas y Series

Destino Final

El Juego del Calamar

Lilo y Stitch

Superman

El Conjuro 4

Ed Gein

Nosferatu

Culpa Nuestra

Chespirito

Cónclave

Nos dejaron

Mario Vargas Llosa

Jaime Chincha

Papa Francisco

Leo Dan

Ozzy Osbourne

Michelle Trachtenberg

Paquita la del Barrio

Pepe Mujica

Camucha Negrete

Óscar Carrillo

Canciones