¿Habrá fin de semana largo en Perú por el feriado del 29 de junio?

El próximo 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo por lo que el calendario marca al día como feriado nacional para todo el Perú. Si bien el día 29 cae domingo, muchas personas trabajan ese día y otros se preguntan si habrá un fin de semana largo en el país.

En esta nota de Latina Noticias, conoce si habrá feriado largo por el feriado de fin de semana que también es celebrado por los pescadores del país, pues San Pedro es el patrón de estos trabajadores y en esta fecha se le rinde homenaje.

¿HABRÁ FIN DE SEMANA LARGO POR EL FERIADO DEL 29 DE JUNIO?

La respuesta es no, pues a diferencia de otros feriados, el día de San Pedro y San Pablo (29 de junio) no genera un fin de semana largo porque no está vinculado a un día no laborable adicional y los feriados son fechas en donde los trabajadores tienen el derecho legal de disfrutar de un día de descanso remunerado.