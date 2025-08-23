NASA fotografía al Perú desde la Estación Central Espacial

Belleza en su máximo esplendor. Desde la Estación Espacial Internacional (EEI), la NASA sorprendió a millones de usuarios a compartir una serie de fotografías en la que se muestra la majestuosidad de Perú desde una perspectiva única.

Estas imágenes, captadas por astronautas, no solo destacan la rica geografía, sino también la diversidad de nuestro país, complementando las vistas satelitales y ofreciendo una mirada detallada de paisajes apreciadas desde el espacio

Mientras en una de las fotografías se aprecia la costa peruana rodeada por el océano Pacífico, en otra se muestra la capital, con su característico trazado en damero. Las imágenes, además, lograron captar las lagunas altoandinas de Ajuachaya y Loriscota.

Asimismo, se aprecian los colores únicos de estos cuerpos de agua y la magnificencia de las montañas andinas. Estas fotos, compartidas por la Embajada de Estados Unidos en Perú, sirven para recordar la importancia de conservar la biodiversidad del planeta.

