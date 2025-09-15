iOS 26: estos son los modelos de iPhone que no podrán actualizar el sistema operativo
Desde este lunes 15 de septiembre ya podrás actualizar el sistema operativo de tu iPhone con el iOS 26 de Apple. Como se sabe, cada actualización trae nuevas novedades para los usuarios de iPhone, sin embargo, varios usuarios se han quejado de no poder lograr la actualización con éxito.
En esta nota de Latina Noticias, te contamos cuáles son las novedades del iOS 26 y quiénes son los que no podrán gozar de esta nueva actualización. Pues debido a políticas de Apple, son varios los modelos de iPhone que no podrán actualizar su sistema operativo.
NOVEDADES DEL IOS 26 DE APPLE
El nuevo sistema operativo de Apple trae una serie de novedades y las mejores son de que habrá un identificador de llamadas para reducir el spam o cambios en la cámara. Asimismo, tanto la pantalla de inicio como la pantalla de bloqueo tendrá un diseño renovado.
Como lo mencionamos líneas arriba, los usuarios que no podrán gozar del iOS 26 son los modelos de iPhone: XR, XS y XS Max. La razón es que estos modelos de celulares dejaron de ser vendidos en el mundo en el 2018 por lo que por un tema de actualidad, ya no podrán gozar de este nuevo sistema operativo.
Asimismo, los modelos que si podrán tener la nueva actualización son: iPhone 11 y 11 Pro, iPhone SE (2º generación o posterior), iPhone 12 y 12 Pro, iPhone 13 y 13 Pro, iPhone 14 y 14 Pro, iPhone 15 y 15 Pro, iPhone 16 y 16 Pro, iPhone 16e, iPhone 17 y 17 Pro, y iPhone Air.