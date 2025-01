Junín: Jonathan Maicelo golpea a campeón nacional de boxeo en restaurante | VIDEO

Ataque inesperado. En Junín, específicamente en la ciudad de Satipo, Jonathan Maicelo sorprendió a los usuarios luego de que agrediera, de manera inesperada, al campeón nacional de boxeo olímpico Franklin Limas Salas en un restaurante.

El hecho dado el último 11 de enero fue captado en vivo, volviéndose viral en las redes sociales. En ellas se observa cómo la expareja de Samantha Batallanos se acerca para propinarle una fuerte cachetada a Limas frente a todos.

Así, el excampeón de boxeo, conocido como Rocky de los Barracones, mostró su enojo hacia Limas, quien había desafiado a Maicelo para mantener un asalto en el ring en un video que circuló días antes a su encuentro.

«Él ha despotricado contra mi persona. Lo he escuchado hablando de mí mal, que no soy ejemplo, que no se cuánto. ¿Quién eres tú, huev***? ¿Quién eres ú?», le increpó Maicelo, visiblemente molesto frente a la prensa.

Por su parte, Franklin Limas admitió que su actitud estuvo influenciada por comentarios de terceros que lo incitaron a desafiar a Maicelo. Tras la agresión, Maicelo se retiró del lugar, sin dejar de lanzar advertencias.

