“La caída del rey” se estrena este lunes 26 de octubre por Latina

Latina estrena La caída del rey, una novela turca protagonizada por el reconocido actor Halit Ergenç, recordado por su papel de Onur en Las mil y una noches. La nueva producción llegará a las pantallas este lunes 26 de octubre después de Yo Soy, con una historia de infidelidades, traiciones y poder.

La trama sigue a Kenan Baran, un exitoso empresario apodado “El Rey”, quien parece tenerlo todo: dinero, prestigio y una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconden constantes engaños que cambiarán su vida.

Convencido de que nadie puede quitarle su poder, Kenan continuará jugando con los sentimientos de las tres mujeres hasta que ellas decidan ponerle fin a sus engaños. Ahora, el hombre que parecía tenerlo todo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones.

¿Quién será la mujer que logre acabar con el reinado de Kenan? Descubre La caída del rey, desde este lunes 26 de octubre después de Yo Soy, por Latina Televisión.