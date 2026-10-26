Las vueltas del amor en su semana final: Jade termina en prisión y toma una drástica decisión sobre su hijo
La situación de Jade dará un giro inesperado en la semana final de Las vueltas del amor. Tras enterarse de que tiene una orden de arresto junto a Ace, ambos enfrentarán las consecuencias, pero el desenlace será distinto para cada uno: mientras ella termina en prisión, él consigue salir.
En medio de este complicado escenario, Jade tomará una decisión que podría cambiarlo todo: esconder a CJ de Lino para evitar que se lo quite. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar para no perder a su hijo?
Por su parte, Lino buscará consuelo en Jacky tras la pérdida de CJ, y la cercanía entre ambos los llevará a terminar juntos, abriendo nuevas interrogantes sobre sus sentimientos.
¿Qué pasará con Jade tras su arresto y logrará Lino recuperar a su hijo? No te pierdas HOY la semana final de Las vueltas del amor a las 4 PM, por Latina.