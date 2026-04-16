Latina estrenará el 28 de abril “Mi vida eres tú”: una historia de cartas y amor que lo cambiará todo

Desde este martes 28 de abril a las 4:00 p. m., llega a Latina, “Mi vida eres tú”, una historia que une dos mundos opuestos, marcados por el dolor, los sueños y una amistad que renace convertida en amor.

Serena creció rodeada de lujos, pero atada a un mundo de apariencias que le arrebató la libertad. Tenten, un joven huérfano, vivió con poco, pero con un corazón lleno de esperanza. Unidos por una amistad en el orfanato, la vida los separó, pero el destino volverá a cruzarlos años después, justo cuando el amor aparezca para ponerlo todo a prueba.

“Mi vida eres tú” es una novela que habla del valor de elegir y de amar a pesar de las heridas. Con personajes entrañables, una historia llena de ternura, giros inesperados y una ambientación visualmente impactante, esta producción internacional promete tocar el corazón del público desde su primer capítulo.

No te pierdas “Mi vida eres tú”, desde este martes 28 de abril a las 4:00 p. m., solo por Latina Televisión.

