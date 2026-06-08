Latina gana premio ‘Gran Prix de Medios’ del Festival El Sol de España con innovadora campaña social junto a Fahrenheit DDB

Latina Televisión junto a Fahrenheit DDB lograron un importante reconocimiento internacional al obtener cinco premios en El Sol 2026, uno de los festivales de publicidad, creatividad y comunicación más prestigiosos de Iberoamérica. La campaña “Prime Time 0.7”, desarrollada de la mano con la Fundación Peruana de Cáncer, fue distinguida con dos Soles de Oro, dos Soles de Plata y el Gran Prix de Medios, el máximo galardón de la categoría.

El festival, que se realizó en Málaga, España, reúne a más de mil ideas provenientes de Latinoamérica, España, Portugal y la comunidad hispana de Estados Unidos. En esta edición, la propuesta peruana logró imponerse frente a campañas de grandes marcas globales y medios internacionales.

La campaña surgió a partir de un desafío concreto: encontrar una forma efectiva de llevar el mensaje de la Fundación Peruana de Cáncer al horario de mayor audiencia televisiva, el prime time, un espacio que normalmente resulta inaccesible para organizaciones sin fines de lucro debido a su alto valor comercial.

La solución fue innovadora. Latina y Fahrenheit DDB aceleraron en apenas en 0.7 % el contenido emitido durante el prime time, un cambio imperceptible para los televidentes que permitió generar minutos adicionales dentro de la programación. Ese tiempo fue destinado a difundir gratuitamente la campaña de recaudación de fondos de la fundación.

El jurado valoró especialmente el impacto social de la iniciativa y la decisión de Latina de ceder espacios de alto valor comercial para apoyar una causa que beneficia a miles de personas.

“Estamos muy orgullosos de reunirnos con el equipo de Fahrenheit DDB. Hemos creado un espacio para contribuir al éxito de la campaña de la Fundación, y eso es lo que más nos importa. Cuando uno tiene buenas ideas, las trabaja en equipo y las aprovecha, siempre se cosechan frutos muy buenos”, señaló Eric Jurgensen, gerente general de Latina Televisión.

Por su parte, Alberto Goachet, Co-CEO Grupo Fahrenheit, destacó el trabajo conjunto que permitió convertir la idea en una realidad. “El prime time es un espacio tan demandado y casi imposible de acceder para una fundación. Todo empezó con una idea, pero era necesario comprobar que fuera posible. Sin el apoyo de Eric y de todo el equipo de Latina, no hubiera sido posible”, afirmó.

Este reconocimiento internacional reafirma el compromiso de Latina con las iniciativas de responsabilidad social y demuestra cómo la creatividad puede convertirse en una poderosa herramienta para generar impacto positivo. “Siempre Latina se ha caracterizado por ser un canal comprometido con este tipo de campañas y vamos a seguir haciéndolo porque es importante aportar nuestro grano de arena”, concluyó Jurgensen.