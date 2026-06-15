Latina Noticias es el medio con más alcance online en Perú, según informe de Reuters

Los resultados del último informe del Instituto Reuters realizado en la Universidad de Oxford posicionan a Latina Noticias como el medio con mayor alcance online en el Perú.

Según el reporte Digital News Report 2026, el 26% de la audiencia en el Perú sintoniza Latina Noticias a través de sus plataformas digitales, como nuestra web y redes sociales. Gracias a ello, los encuestados señalan una mayor recordación de nuestra marca.

En ese sentido, Latina Noticias también se destaca en el segundo lugar como uno de los medios con mayor alcance semanal a través de TV, radio y medios impresos. De acuerdo a Reuters, el 45% de los encuestados prefieren la sintonización de esta marca.

Por otro lado, Latina Noticias también mantiene una confianza con su público acentuada en un 56%, lo que muestra una mayor fiabilidad en nuestras emisiones respecto a los hechos en el país.

Esta categorización se realizó con base en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, que señala que el Perú ocupa el puesto 144 de 180 nacionales, lo que refleja una situación de “difícil” a “muy grave” para el ejercicio periodístico.

El estudio inició en el marco de las vulnerabilidades de la prensa peruana desde el 2025, que el instituto francés rememora como “el año más mortífero para el periodismo” en el Perú. La investigación ejemplifica graves daños a la prensa como el asesinato de cuatro periodistas por el crimen organizado, la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad y la inestabilidad política.

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