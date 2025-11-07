Latina Noticias fue reconocida en Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación COLPIN 2025

Latina Noticias fue reconocida durante el “Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación”, evento desarrollado como parte de la 16ª edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2025.

Una de las menciones honrosas la recibió el trabajo de investigación denominado ‘Corrupción enlatada’, que puso en evidencia un entramado de diversas instituciones del Estado peruano para encubrir el mal estado de los alimentos distribuidos a los escolares más pobres del país mediante el desaparecido programa ‘Qali Warma’.

El trabajo ‘Corrupción enlatada’ estuvo a cargo de los periodistas Christopher Acosta, Jefferson Luyo, Renzo Bambarén, Ana Briceño y Hernán Floríndez, y recibió el reconocimiento en la categoría ‘Corrupción pública’.

Adicionalmente, nuestro periodista Jorge Dett recibió una mención honorífica en el “Premio Lincoln al periodismo sobre políticas urbanas, desarrollo sostenible y cambio climático”, por la investigación y publicación del reportaje ‘El negocio de las viviendas de interés social’.

COLPIN 2025: ¿QUÉ PREMIOS ENTREGA?

COLPIN, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, es el evento más importante de la profesión periodística en Latinoamérica. Este año, con motivo de su 16 edición, la sede ha sido Buenos Aires, Argentina, y se desarrolla del 5 al 8 de noviembre.

El evento, además de contar con múltiples actividades dedicadas al periodismo de investigación y a la libertad de expresión, entregó este viernes 7 de noviembre tres premiaciones importantes:

– La premiación de la edición 2025 del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdez.

– La premiación del Premio Lincoln al periodismo sobre políticas urbanas, desarrollo sostenible y cambio climático.

– La premiación de los ganadores de los premios FOPEA a la Investigación Periodística.

CORRUPCIÓN ENLATADA

Puedes ver la investigación de Latina Noticias ‘Corrupción enlatada’, que recibió una mención honrosa en la COLPIN 2025 aquí:

EL NEGOCIO DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

Puedes ver la segunda investigación de Latina Noticias que fue reconocida en la COLPIN 2025, ‘El negocio de las viviendas de interés social’, aquí: