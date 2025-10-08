Latina Noticias gana el Premio Roche de Periodismo en Salud por investigación en caso ‘Qali Warma’

Latina Noticias fue la ganadora, en la categoría ‘periodismo audiovisual’, de la XIII edición del Premio Roche de Periodismo en Salud. El galardón fue gracias al trabajo de investigación denominado ‘Corrupción enlatada’, que puso en evidencia un entramado de diversas instituciones del Estado peruano para encubrir el mal estado de los alimentos distribuidos a los escolares más pobres del país mediante el desaparecido programa ‘Qali Warma’.

El trabajo ‘Corrupción enlatada’ estuvo a cargo de los periodistas Hernán Floríndez, Jefferson Luyo, Renzo Bambarén, Ana Briceño y Christopher Acosta. Este último recibió el premio en su calidad de jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

De acuerdo al jurado, se trata de una “investigación compleja y rigurosa, que, a partir de una filtración de información, logra evidenciar un entramado de corrupción en la distribución de alimentos escolares en áreas vulnerables del Perú“.

Asimismo, se resalta “la reportería, que hace un ejercicio de contraste de fuentes, de verificación de la información y se traslada a los lugares de los hechos para conversar con los afectados y confrontar al entramado de corrupción“.

PREMIO ROCHE DE PERIODISMO EN SALUD

Este miércoles 8 de octubre, desde Ciudad de México, se conoció a los ganadores de cada una de las categorías del Premio Roche de Periodismo en Salud: Periodismo escrito, Periodismo audiovisual y Cobertura.

El anuncio se hizo como parte del Roche Press Day, un foro que propicia el intercambio interdisciplinario entre periodistas, profesionales de la salud y la academia, representantes de organizaciones civiles o no gubernamentales y tomadores de decisiones.

Puedes ver la investigación aquí: