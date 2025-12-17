Latina se corona como el mejor canal del 2025 en los International Business Awards

Latina reafirmó su liderazgo en los International Business Awards, donde la comunidad empresarial la distinguió como el ‘Mejor canal de televisión del 2025′. Este prestigioso certamen otorgó a la organización un total de 14 galardones, resaltando la excelencia de su plana periodística y de entretenimiento.

La premiación inició con un homenaje a la trayectoria de Eric Jurguensen, gerente general de la compañía. Asimismo, los programas informativos Punto Final, Reporte Semanal y la multiplataforma digital de Latina Noticias fueron premiados por su rigor informativo y compromiso ético.

La destacada periodista Mónica Delta también recibió un galardón por su carrera en la televisión peruana. Cabe destacar que, a partir de enero, la conductora regresará al horario estelar junto a Pedro Tenorio en la edición renovada de Latina Noticias Central.

La cobertura de la Liga Peruana de Vóley por parte de Latina Deportes fue otra de las piezas clave galardonadas. En el ámbito del entretenimiento, producciones de gran éxito como Yo Soy, Arriba Mi Gente y El Gran Chef Famosos consolidaron la preferencia del público y los jueces.

Finalmente, el canal fue distinguido por su impacto social. Gracias a su estrategia de responsabilidad social, Latina ejecutó este año más de 35 proyectos de ayuda humanitaria, reafirmando su vínculo con los sectores más vulnerables del país.

