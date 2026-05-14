Me caigo de risa: Conoce a los 6 primeros participantes del nuevo programa de Latina

La diversión, las risas y las ocurrencias llegan a la pantalla de Latina con el gran estreno de “Me Caigo de Risa”, el exitoso formato internacional que promete conquistar al público peruano con juegos, improvisación y momentos totalmente inesperados y marca el regreso de nuestro querido conductor José Peláez.

Los primeros seis participantes de “Me Caigo de Risa” son los actores César Ritter y Rodrigo Sánchez Patiño, el conductor Renzo Schuller, la cantante Lita Pezo, la modelo y actriz Korina Rivadeneira y para cerrar los primeros 6 la artista y clown Luciana Arispe.

Este nuevo programa reunirá además a invitados especiales que deberán enfrentarse a retos llenos de humor, dinámicas alocadas y divertidas competencias donde nadie estará a salvo de las caídas, las bromas y las carcajadas.

“Me Caigo de Risa” combinará entretenimiento, espontaneidad y mucho talento en un espacio pensado para disfrutar en familia y desconectarse con el mejor humor.

Con una moderna puesta en escena y un formato dinámico que ha triunfado en distintos países, Latina apuesta por una propuesta fresca e innovadora que promete convertirse en una de las favoritas de la televisión peruana.

Muy pronto, prepárate para reír sin parar con el estreno de “Me Caigo de Risa”, solo por Latina.