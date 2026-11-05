Parque del Recuerdo recibe premios a la innovación y anuncia nuevo camposanto en San Juan de Lurigancho

En una reciente entrevista concedida al podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, Waldo Sierra, gerente comercial de Parque del Recuerdo, compartió detalles sobre la masiva afluencia de visitantes a sus camposantos durante la festividad de Todos los Santos, el posicionamiento del grupo en eventos internacionales de la industria funeraria y sus próximos proyectos de infraestructura.

Más de 260.000 personas visitaron sus camposantos

Durante la jornada del 1 de noviembre, los seis cementerios de Parque del Recuerdo ubicados en Lima recibieron a más de 130.000 personas. De igual forma, las seis sedes situadas en provincias sumaron cerca de 135.000 visitantes, registrando un alto flujo continuo durante todo el fin de semana.

En Piura, por ejemplo, más de 40.000 ciudadanos acudieron a la tradicional jornada de velaciones nocturnas.

Reconocimientos internacionales a la innovación en el duelo

Parque del Recuerdo fue galardonado en el X Simposio Internacional de la Industria Funeraria, celebrado en Lima con la participación de empresas de más de 30 países:

Premio Trascender (Categoría Tributo Humano): Otorgado a la iniciativa ‘Hecho de Recuerdos’ , propuesta que elabora osos de peluche con prendas significativas de personas fallecidas para ofrecer un objeto de memoria emocional a las familias.

Primer lugar en ‘El mundo unido por la vida’ (ALPAR): Reconocimiento obtenido por segundo año consecutivo a través de la campaña ‘Te llevo en el corazón’ , iniciativa elegida por votación del público en redes sociales.

Premio a la sede Arequipa: El ‘Parque de la Esperanza’ en Arequipa logró el segundo lugar en la misma competencia internacional.

Estas estrategias buscan transformar la visita al cementerio en un espacio de acompañamiento y mitigación del duelo.

Preferencias de sepultura y la situación de la cremación en el Perú

En Lima, la cremación representa el 27% de los servicios funerarios, mientras que a nivel nacional la cifra se mantiene cercana al 10%. Según Waldo Sierra, la preferencia mayoritaria en el país continúa orientado hacia el entierro tradicional en sepulturas o pabellones.

En relación con las cenizas, el representante de Parque del Recuerdo señaló que 9 de cada 10 familias optan por conservarlas en sus viviendas en lugar de depositarlas en columbarios o parroquias, lo que suele dificultar la preservación del legado familiar con el paso de las generaciones.

Inauguración del primer cementerio privado en San Juan de Lurigancho

Parque del Recuerdo anunció la apertura del primer camposanto privado en el distrito de San Juan de Lurigancho, situado en el límite con Jicamarca.

El proyecto cuenta con una extensión total de 40 hectáreas, cuyas primeras etapas ya se encuentran habilitadas para su comercialización. El desarrollo busca atender la demanda de espacio funerario formal en el distrito y dotar a la zona de áreas verdes con mantenimiento permanente.

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