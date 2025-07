Patricia del Río en Leamos: “El Perú es como el hijo de una pareja violenta” | VIDEO

Como cada semana, Leamos, el pódcast de Latina Noticias, lanzó un nuevo episodio. En esta ocasión, se centra en el reciente libro de Patricia del Río, Jauría, una novela que retrata la compleja y dolorosa etapa del terrorismo en el Perú.

La autora no solo compartió las historias que la inspiraron a escribir el libro, sino también expresó con firmeza su postura crítica frente al accionar de las autoridades y de los grupos terroristas que sumieron al país en uno de los capítulos más dolorosos y sobrecogedores de su historia.

Del Río sostiene que, incluso hoy, una de las señales más claras de cuánto nos falta por aprender y de lo brutal que fue el terrorismo en el Perú es el uso del término “terruquear”. “Es como si a un judío le dijeras nazi”, afirma, resaltando la gravedad y el dolor que encierra esa comparación.

¿DE QUÉ TRATA JAURÍA?

Es una recopilación de testimonios conmovedores de personas que vivieron el horror del terrorismo y que, hasta hoy, siguen en la incansable búsqueda de paz y reparación.

Entre los relatos comentados en el podcast destaca la historia de una mujer mayor que vive en los Andes, rodeada del cariño y la compañía de numerosos y leales amigos de cuatro patas.

Del Río, contó cómo llegó la historia hacia ella. Fue a través de una feria artesanal en el Perú que se llama Ruraq maki “y ahí conocía a Rosalía Tineo, una alfarera ayacuchana. Ella tenía piezas que abordaban la violencia política, la época de la guerra con sendero luminoso; y ahí había una pieza de cerámica que era una mujer anciana rodeada de perros”.

Al solo ver la obra de arte, le llamó la atención y preguntó sobre el significado que guardaba la pieza. “Rosalía me explicó que era normal en Ayacucho, en las zonas rurales, que se despoblaron completamente cuando llegó la violencia terrorista y cuando llegó la respuesta violenta del estado, que se quedaran las mujeres mayores que no se querían ir , porque no encontraban sentido empezar su vida en otro lugar”, añadió.

Como resultado, esas mujeres terminaban convirtiéndose en cuidadoras o criando a los perros que dejaban atrás las familias que huían apresuradamente, llevándose solo lo que podían cargar.

HISTORIAS QUE MARCAN

Conocer historias como estas llevó a la autora a investigar sobre los llamados “pueblos fantasmas”, habitados por mujeres mayores acompañadas solo por sus perros. Muchas de ellas vivieron atrapadas en una dura realidad marcada por la pobreza extrema, en la que, como señala Del Río, “si no les golpeaba la violencia de un lado, les golpeaba del otro”, durante la época en que Sendero Luminoso se había arraigado en el pensamiento y la vida cotidiana de Ayacucho. “Esas personas necesitan que sus historias sean contadas y graficadas, a través de sus testimonios (como la comisión de la verdad) o a través del arte (cine, música, cerámica, libros, etc). porque es algo feo lo que pasó en el Perú”, agregó.

Además de retratar vívidamente la ausencia en tiempos de terrorismo, el libro aborda otra temática crucial: la desaparición forzada. A través del relato titulado “Constante”, se narra la historia de una búsqueda que representa a las miles de personas desaparecidas que dejó este oscuro periodo en el país.

EL ECO DE LA VIOLENCIA

La autora de Jauría, quiso “reflejar cómo la sociedad se volvió violenta, y esta permeó la vida de la gente”. Agrega que esta “no solo era del terrorista hacia el ciudadano o del militar al ciudadano; sino entre los mismos ciudadanos, del vecino, hermanos, la vida se volvió muy vil”.

“Somos una sociedad muy violenta, lo vemos en las noticias, en los periódicos. Este Gobierno se inauguró con un número importante de muertos por la fuerza del orden porque actuaron con violencia para reprimir las manifestaciones públicas. El perú es hijo de una familia que no ha hecho psicoanálisis… es como el hijo de una pareja violenta“, agregó.

La entrevista ya está disponible en nuestro canal de Youtube.