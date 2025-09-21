Popular influencer Adna Rovčanin-Omerbegović muere a los 26 años

La creadora de contenidos e influencer de 26 años, Adna Rovčanin-Omerbegović, falleció días después de haberse casado. La también empresaria falleció el pasado 15 de septiembre en Sarajevo tras ser trasladada de urgencia a un hospital.

Rovčanin-Omerbegović, propietaria de un salón de belleza en Bosnia y Herzegovina, se había casado apenas dos días antes, el 13 de septiembre, con su esposo Faris, en una ceremonia celebrada en el Hotel Hollywood de Ilidža.

Poco después de la boda comenzó a sentirse mal, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico, donde finalmente perdió la vida.

El medio local Dnevni Avaz informó sobre el deceso, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, lo que ha generado conmoción entre sus seguidores y la opinión pública.

