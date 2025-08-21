Popular streamer francés Raphaël Graven muere durante transmisión en vivo

Un hecho lamentable para la comunidad digital. Raphaël Graven, popular streamer de 46 años, falleció durante una transmisión en vivo mientras participaba en un reto extremo.

Graven, un veterano militar con más de un millón de seguidores, llevaba casi 12 días transmitiendo continuamente en Kick, realizando desafíos y acrobacias peligrosas.

Según la Fiscalía de Niza, se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Durante su última transmisión, generó aproximadamente 36 mil euros en donaciones mientras los espectadores presenciaban los maltratos.

Medios internacionales señalaron que, en transmisiones previas, Graven fue sometido a estrangulamientos simulados, disparos con balas de pintura y acrobacias peligrosas.

Testimonios indican que el streamer sufría problemas cardiovasculares y debía medicarse regularmente, y que expresaba sentirse como un “prisionero” del concepto que sus colegas promovían.

