¿Por qué se debe poner el celular en modo avión cuando viajas?: Piloto explica las razones

Cada vez que uno viaja por avión, hay una serie de normas que se deben cumplir. Pues cuando uno ya está embarcando y a poco de despegar, los tripulantes de cabina e incluso el piloto de avión piden que todos los artículos tecnológicos estén apagados o se coloque en modo avión.

Esto no es solo un pedido de los encargados del vuelo, sino que hay una serie de razones y motivos para no tener ningún problema durante el vuelo. Ahora, el piloto catalán, Ramon Vallès, ha explicado todo a detalle. Pues el famoso aeronauta conversó con La Vanguardia y reveló muchos detalles.

Para Vallés , no tiene sentido tener un celular encendido durante un vuelo ya que pierde señal y no tiene acceso a nada. “Hay casos documentados en lo que un móvil, o varios en una zona concreta del avión, han podido generar alguna interferencia”, indicó.

Asimismo, Vallés indica que lo mejor es conectarse a la señal wifi o bluetooth del avión “que están pensados para convivir con los sistemas de a bordo sin alterar nada”. Asimismo, el piloto con más de 30 años de experiencia indica que hasta ahora le ‘sorprende’ como los tripulantes todavía tengan que advertir a los pasajeros sobre su uso.

Finalmente, Vallés pidió que siempre hay que acatar las órdenes de los tripulantes y/o pilotos, pues son solo minutos, asimismo, en caso un celular no haya sido puesto en modo avión, habrá interferencia en el vuelo, sin embargo, esto no quiere decir que ocurra algún accidente, solo que se evita que exista algún problema.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7